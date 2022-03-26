Босфор закрыли для судоходства после обнаружения похожего на мину предмета

Движение судов в проливе Босфор приостановлено в оба направления после обнаружения объекта, напоминающего мину. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Управление береговой охраны Турции.

Министерство обороны Турции ранее сообщило об обнаружении гражданским коммерческим судном предмета, похожего на мину.

«Объект, похожий на мину, был взят под контроль командами подводной обороны, и было предпринято вмешательство для его нейтрализации», – отметили в военном ведомстве.

По данным турецкой газеты Star, дрейфующий предмет, похожий на мину, заметили рыбаки в районе якорной стоянки Сарыер-Тюркели.

ФСБ России ранее предупредила о минной опасности для судов в акватории Черного моря. Спецслужба РФ сообщила, что Украина после начала российской военной спецоперации установила 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Часть тросов, соединяющих мины с донными якорями, оборвалась во время шторма. Ведомство предупредило, что течения могут отнести дрейфующие мины в пролив Босфор и моря Средиземноморского бассейна.

Анкара, Наталья Петрова

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