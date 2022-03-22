ВМС Турции предупредили о дрейфующих минах в Черном море

Власти Турции опасаются, что течение прибьет дрейфующие в Черном море мины к побережью страны. Военно-морские силы (ВМС) Турции призвали все экипажи судов отслеживать мины по курсу.

«Мины могут оторваться и превратиться в дрейфующие, и создать навигационную опасность. Важно, чтобы все корабли, находящиеся в этом районе, «тщательно наблюдали» за дрейфующими минами», – цитирует сообщение властей газета Hürriyet.

Ранее ФСБ РФ предупредила о 420 минах в заграждениях на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный, установленных Украиной. Часть тросов, соединяющих мины с донными якорями, оборвалась во время шторма. Ведомство предупредило, что течения могут отнести дрейфующие мины в пролив Босфор и моря Средиземноморского бассейна.

Правительство Болгарии вынесло предупреждение всем судам, выходящим в море в районе Добрича, Варны и Бургаса в связи с высокой вероятностью подрыва судов на минах. Курсы всех судов в Черном море взяты под контроль, а министерством обороны приведено в готовность к дезактивации мин.

Анкара, Наталья Рязанова

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