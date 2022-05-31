Россия разрешит вывоз зерна из Украины при условии разминирования моря

Россия предпринимает меры для свободного вывоза зерна из Украины. Мешают экспорту заминированные украинскими военными выходы из портов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абделем Латифом аз-Зайяни.

По словам Лаврова, российская стороны уже больше месяца предпринимает меры для свободного вывоза украинского зерна судами, которые сейчас находятся запертыми в украинских портах. «Но для этого необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, которые находятся в территориальном море Украины и которые, как я сказал, были заминированы», – отметил министр.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва на протяжении нескольких недель привлекает внимание западных коллег к этой проблеме. При этом Запад искусственно провоцирует кризис, запрещая российским судам вход в свои порты.

«А вот западные страны, которые создали массу искусственных проблем – с закрытием своих портов для российских судов, с пресечением логистических и финансовых цепочек – они должны, конечно, всерьез задуматься, что для них важнее: делать пиар на проблеме продовольственной безопасности или проблему решать конкретными шагами. Дело за ними», – заключил Лавров.

Москва, Зоя Осколкова

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