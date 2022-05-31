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Вторник, 31 мая 2022, 14:36 мск

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Россия разрешит вывоз зерна из Украины при условии разминирования моря

Фото: www.freepik.com

Россия предпринимает меры для свободного вывоза зерна из Украины. Мешают экспорту заминированные украинскими военными выходы из портов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абделем Латифом аз-Зайяни.

По словам Лаврова, российская стороны уже больше месяца предпринимает меры для свободного вывоза украинского зерна судами, которые сейчас находятся запертыми в украинских портах. «Но для этого необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, которые находятся в территориальном море Украины и которые, как я сказал, были заминированы», – отметил министр.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва на протяжении нескольких недель привлекает внимание западных коллег к этой проблеме. При этом Запад искусственно провоцирует кризис, запрещая российским судам вход в свои порты.

«А вот западные страны, которые создали массу искусственных проблем – с закрытием своих портов для российских судов, с пресечением логистических и финансовых цепочек – они должны, конечно, всерьез задуматься, что для них важнее: делать пиар на проблеме продовольственной безопасности или проблему решать конкретными шагами. Дело за ними», – заключил Лавров.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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