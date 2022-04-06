Турецкие военные нашли еще одну мину в Черном море

Турецкие военные нашли неподалеку от побережья в Черном море похожий на мину предмет. Акватория вокруг предмета взята под контроль.

«Похожий на мину объект обнаружен недалеко от Кефкена. Он был идентифицирован нашим патрульным самолетом как мина. Район охраняется», – сообщается на сайте министерства национальной обороны Турции.

Напомним, 26 марта судоходство через пролив Босфор было приостановлено из-за обнаружения мины. Турецкий морской спецназ обезвредил устройство, и Анкара объявила, что проход для судов вновь открыт. Еще одну мину турецкие военные нашли в водах Черного моря вблизи границы с Болгарией 28 марта.

ФСБ России 19 марта предупредило о минной опасности для судов в акватории Черного моря. Украина установила 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Из-за шторма якорные тросы у части мин оборвались, и устройства начали дрейфовать в морских водах.

Анкара, Наталья Рязанова

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