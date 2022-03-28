В Саратове подросток пострадал от стаи собак

Подросток попал в больницу после нападения стаи бродячих собак в поселке Комсомольском Саратова. Следственный комитет начал проверку инцидента.
Вечером 25 марта в парке имени Гагарина на 14-летнего мальчика напала стая собак. Предварительно, в стае было как минимум восемь псов. Они порвали на подростке одежду и искусали за ноги. Ребенку потребовалась госпитализация.
«Организована доследственная проверка, выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в управлении СКР по Саратовской области.
Напомним, стая бродячих собак напала на женщину с восьмилетней девочкой в Башкирии. Собаки покусали пострадавших за ноги, порвали одежду.
Саратов, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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