В Забайкалье тело младенца найдено на свалке

Следователи возбудил уголовное дело об убийстве новорожденного после того, как нашли тело младенца. Погибшего ребенка обнаружили на стихийной свалке в поселке Дровяная в Забайкалье.

Погибшего малыша нашли 27 марта, тело передано экспертам для установления причины смерти.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ. Произведен осмотр места происшествия, изъяты следы, предметы и образцы биологических веществ», – пояснили в управлении СКР по региону.

Для установления матери погибшего младенца следователи запросили у женских консультаций данные о женщинах, вставших на учет по беременности. Специалисты отбирают материалы для генотипоскопических экспертиз.

Напомним, в Башкирии работники мусорной компании нашли тело младенца в одном из контейнеров. Родившая малыша женщина призналась, что сама отнесла его тело в контейнер.

Чита, Наталья Рязанова

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