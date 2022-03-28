В Забайкалье тело младенца найдено на свалке

Следователи возбудил уголовное дело об убийстве новорожденного после того, как нашли тело младенца. Погибшего ребенка обнаружили на стихийной свалке в поселке Дровяная в Забайкалье.
Погибшего малыша нашли 27 марта, тело передано экспертам для установления причины смерти.
«Возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ. Произведен осмотр места происшествия, изъяты следы, предметы и образцы биологических веществ», – пояснили в управлении СКР по региону.
Для установления матери погибшего младенца следователи запросили у женских консультаций данные о женщинах, вставших на учет по беременности. Специалисты отбирают материалы для генотипоскопических экспертиз.
Напомним, в Башкирии работники мусорной компании нашли тело младенца в одном из контейнеров. Родившая малыша женщина призналась, что сама отнесла его тело в контейнер.
Чита, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube