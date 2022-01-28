Жительница Башкирии родила во время работы и бросила младенца в контейнер

Работники мусорной компании в Башкирии нашли тело младенца в одном из контейнеров. Родившая малыша женщина призналась, что сама отнесла ребенка в контейнер.

Тело младенца нашли 27 января при сортировке отходов на мусороперерабатывающем комплексе в Мелеузе. Работники сообщили о находке правоохранителям. Прокуратура и Следственный комитет начали проверку и нашли роженицу. Оказалось, тело пролежало в мусоре девять дней.

«19 января 26-летняя местная жительница на рабочем месте в птицеводческом комплексе родила ребенка и решила от него избавиться, выбросив в мусорный контейнер. Со слов женщины мальчик родился мертвым», – рассказали в прокуратуре республики.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося и решают, нужно ли возбуждать уголовное дело. Прокурорские работники проверяют, соблюдал ли работодатель права беременной работницы. Ведомства также оценит работу органов системы профилактики безнадзорности, призванных выявлять неблагополучные семьи и детей, оказавшихся в социально опасном положении.

Напомним, москвичи нашли в мусорном баке на парковке новорожденную девочку. Ребенок возрастом не более суток был завернут в куртку и полиэтиленовый пакет.

Мелеуз, Наталья Рязанова

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