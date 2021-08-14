В мусорном баке нашли новорожденную девочку: организована доследственная проверка

Сегодня днем в мусорном баке на парковке вблизи улицы Усачева в Москве обнаружена новорожденная девочка. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

Как уточнили в столичной прокуратуре, ребенок был завернут в куртку и полиэтиленовый пакет. По предварительным данным, девочке не больше суток от рождения.

В СКР также отметили, что ребёнок госпитализирован в одну из детских городских больниц, где проходит необходимое обследование. В то же время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление родителей девочки и всех обстоятельств и причин произошедшего.

Предполагается, что в рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Светлана Антонова

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