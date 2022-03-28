В Карелии мальчик нашел иглу в школьной выпечке

Школьник нашел иголку в выпечке, купленной в школьной столовой поселка Шуя в Карелии. Прокуратура начала проверку инцидента.

Вечером 25 марта в сообществе поселка в соцсети мать школьника рассказала, что сын нашел швейную иглу в пирожке. Директор школы Владимир Войнов в комментариях уточнил, что мальчик покупал коржик, и сообщил о начатой служебной проверке. Войнов извинился перед мальчиком и его родителями за инцидент.

Момент, когда ребенок нашел иголку, запечатлели камеры видеонаблюдения. Администрация школы сохранила видеозаписи, опросила педагогов и работников столовой, направила поставщику питания в школьную столовую и в Роспотребнадзор.

«Прокуратура организовала проверку. Будет дана оценка действиям администрации образовательного учреждения по приемке продуктов при организации питания учащихся», – сообщили в республиканском ведомстве.

Как сообщал «Новый День», в Симферополе женщина обнаружила в куске рыбы канюлю с иглой от шприца. Слабосоленую семгу в вакуумной упаковке она купила в одном из крымских гипермаркетов.

Шуя, Наталья Рязанова

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