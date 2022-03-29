Пьяный сибиряк избил школьника за смех

Следственный комитет в Новосибирске проверяет избиение взрослым мужчиной 13-летнего школьника, которое закончилось госпитализацией мальчика. Пьяный прохожий решил, что группа подростков над ним смеется.

Инцидент случился 6 марта в Заельцовском районе Новосибирска. Компания подростков шла навстречу взрослой паре. Мужчина решил, что мальчики смеются над ним и избил одного из школьников. Ребенка отвезли в больницу, а нападавший скрылся.

«Ребенок в больнице, в отделении нейрохирургии. У него диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы, синяки на спине в области лопаток, ушибы ребер и грудной клетки. Он сильно напуган», – рассказала мать подростка порталу НГС.

СКР проводит доследственную проверку и ищет напавшего на школьника мужчину, пояснили в ведомстве.

Ранее в Тольятти пассажир маршрутки побил подростка в ходе ссоры за свободные места. Мужчина 60-65 лет оказался недоволен, что ему не уступили место, и принялся кулаками бить сидящего рядом 17-летнего парня.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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