В Тольятти пенсионер избил не уступившего место подростка

Полиция Тольятти ищет пассажира маршрутки, побившего подростка в ходе ссоры за свободные места. Действия мужчины попали на камеру видеонаблюдения в автомобиле, и полиция опубликовала запись.

Инцидент случился вечером 7 января в одной из городских маршруток. В кадре видно, как мужчина 60-65 лет недовольно оглядывается в поисках свободных мест. Позже он сел на освободившееся сидение и принялся кулаками бить сидящего рядом 17-летнего подростка.

«Мужчина в результате словесного конфликта нанес телесные повреждения несовершеннолетнему 2005 года рождения. Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего с просьбой сообщить информацию в отдел полиции», – говорится в сообщении УМВД по Самарской области.

Подросток обратился в больницу, у него диагностировали травмы грудной клетки и ушиб мягких тканей.

Как сообщал «Новый День», в Тобольске фельдшер пыталась насильно поставить прививку школьнику, у которого был медотвод. Медик применила силу, чтобы затолкать мальчика в медкабинет и попросила об этом других учеников.

Тольятти, Наталья Рязанова

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