В Каспийске глава «Водоканала» задержан после отравления 20 детей

Следственный комитет задержал и. о. директора МУП «Водоканал» Каспийск по делу об отравлении 21 человека. Десять детей оказались в больнице, уточнили в ведомстве.

С 19 по 21 марта за помощью к медикам обратился 21 житель городского микрорайона «Кемпинг». Только один пострадавший был взрослым, остальные – дети, причем, шестеро – младше шести лет. Все жаловались на симптомы отравления, и десять ребят оставили под наблюдением врачей.

«Предварительно причиной отравления могла стать питьевая вода, которая подается в дома по водопроводным линиям. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг, предназначенных для детей младше шести лет)», – рассказали в управлении СКР по Дагестану.

Как сообщал «Новый День», в середине января в Хасавюрте 300 детей пострадали от кишечной инфекции, 48 ребят положили в стационар. Годом ранее в дагестанском Буйнакске более чем у 300 человек диагностировали отравление из-за некачественной воды.

Каспийск, Наталья Рязанова

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