В Дагестане 48 детей попали в больницу с отравлением

В Дагестане около 50 детей поступили в больницу в Хасавюрте с диагнозом «острая кишечная инфекция». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в Хасавюрте кишечная инфекция диагностирована у более 300 детей. В ответ на эту информации в мэрии заявили, что на стационарном лечении в ЦГБ им. Аскерханова сейчас находятся 48 детей с кишечной инфекцией.

Отмечается, среди госпитализированных есть жители других городов и районов. Медики проводят подворовые обходы.

Чем отравились дети, не уточняется.

Напомним, в январе прошлого года в дагестанском Буйнакске более 300 человек отравились из-за некачественной воды. Подавляющее большинство пострадавшие – дети. По уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, был задержан и.о. директора муниципального унитарного предприятия «Буйнакскводоканал» Абдулвагаб Шарипов.

Хасавюрт, Наталья Петрова

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