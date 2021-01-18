В Буйнакске задержан директор местного водоканала после массового отравления местных жителей

В Дагестане задержан исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия «Буйнакскводоканал» Абдулвагаб Шарипов по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Как считает Следственный комитет, по его вине из-за некачественной воды получили отравление более 300 местных жителей.

В рамках расследования уголовного дела установлено, что Шарипов с 8 октября 2020 года выполнял работы и оказывал услуги по поставке питьевой воды жителям города Буйнакска. Ранее Роспотребнадзор пришел к выводу, что причиной массового отравления стала именно водопроводная вода.

По уточненным данным СКР, в период с 9 по 17 января 2021 года в медицинские учреждения города Буйнакска обратилось более 300 человек, из которых 246 – дети в возрасте от 1 года до 16 лет с признаками пищевого отравления – повышение температуры, сопровождающееся рвотой и диареей. Всем поступившим оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время решается вопрос об избрании Шарипову меры пресечения в виде заключения под стражу. «Расследование уголовного дела продолжается, принимаются меры по установлению других виновных должностных лиц и привлечению их к уголовной ответственности», – говорится в сообщении СКР.

Буйнакск, Светлана Антонова

Буйнакск. Другие новости 18.01.21

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