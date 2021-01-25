Из-за массовых отравлений детей в российские школы придут прокуроры

Генпрокуратура России начала проверку организации питания в школах и детских учреждениях по всей стране. Поводом для ревизии послужили массовые отравления детей.
Прокуроры намерены оценить контрактную систему при организации питания детей и качество услуг, оказываемых сторонними компаниями, сообщили в надзорном ведомстве «Интерфаксу».
В частности, сотрудники проверят обеспечение условий транспортировки и хранения продуктов питания, наличие разрешающих документов, соблюдение санитарных требований работниками столовых и пищеблоков.
Всероссийская проверка начата в связи с участившимися случаями массовых отравлений в школах и детсадах из-за некачественного питания. Так на прошлой неделе к медикам обратились более 100 школьников и взрослых в Подмосковье.
Москва, Зоя Осколкова
Москва. Другие новости 25.01.21
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