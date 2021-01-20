Массовое отравление школьников в Подмосковье: прокуратура и СКР начали проверку

Прокуратура Московской области и Следственный комитет организовали проверку по факту массового отравления учащихся двух школ городского округа Красноармейск. По предварительным данным, 19 и 20 января в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратился 41 учащийся.

«Проведение проверки поручено Пушкинской городской прокуратуре. Ход проверочных мероприятий взят на контроль. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям образовательного учреждения и организации, оказывающей услуги питания», – говорится в сообщении регионального надзорного ведомства.

В то же время следователи СКР проводят осмотр в образовательных учреждениях, а также в организации, оказывающей услуги питания. «Будут опрошены должностные лица, а также истребована вся необходимая документация», – уточнили в ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.01.21

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