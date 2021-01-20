Основной причиной массового отравления школьников в Подмосковье назвали ротавирус

По предварительной информации, возможной причиной отравления детей в двух образовательных учреждениях Красноармейска мог стать ротавирус. Об этом в комментарии ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Предварительно, причиной отравления стал ротавирус, так как некоторые родители детей также обратились к медикам с недомоганием, при этом школьную еду они не употребляли», – отметил собеседник агентства.

В среду в Министерстве образования сообщили, что 96 детей обратились с жалобами на плохое самочувствие. Пищеблоки в школах №3 и №4, где проходят обучение пострадавшие, были обработаны и продезинфицированы. По факту инцидента Следственным комитетом и прокуратурой проводятся проверки.

Стоит отметить, некоторые информационные порталы опубликовали недостоверные данные в связи с отравлением школьников в Подмосковье. В материалах указывалось, что фирма «ПродФутСервис» якобы связана с компанией «Конкорд». В пресс-службе последней заверили, что эти данные не соответствуют действительности.

«Просим СМИ быть внимательнее при подготовке материала и проверять информацию на подлинность. Обращаем внимание, что сведения, содержащиеся в публикациях изданий Readovka, «Коммерсант» и «Эхо Москвы» вводят читателей в заблуждение и должны быть удалены, – указывается в сообщении.

Москва, Светлана Антонова

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