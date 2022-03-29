В Вологде школьник попал в больницу после драки с одноклассниками

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения 12-летнего мальчика в Вологде. Одноклассники избили его с применением удушающих захватов.

Днем 15 марта шестиклассника доставили в больницу с побоями. Тетя мальчика рассказала, что одноклассники били и душили его, пока мальчик не потерял сознание. Врачи нашли у него сотрясение головного мозга и множественные гематомы.

За все время после инцидента правоохранители никак не отреагировали, пока председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин не поручил возбудить уголовное дело. Управление СКР по Вологодской области 29 марта начало расследование о халатности (ч. 1 ст.293 УК РФ). Ход дела поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Следователи указали, что чиновники системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и администрация школы не устранили причины конфликта между учениками и не приняли мер для пресечения ссоры. Руководство школы заверило, что держит ситуацию под контролем.

«Ситуация находится на особом контроле администрации школы, управления образования, а также департамента образования и детского омбудсмена. С детьми работает психолог, проведена воспитательная беседа», – пояснили в городском управлении образования.

Ранее в челябинском Копейске школьники избили одноклассницу и бросили ее на снегу без сознания. Через несколько минут девочку растормошила учительница и отправила домой, не вызвав скорую.

Вологда, Наталья Рязанова

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