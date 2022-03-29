Житель Карачаево-Черкессии шесть лет насиловал падчерицу

Житель Карачаево-Черкессии признался в 43 эпизодах изнасилования своей падчерицы, которой не исполнилось и 14 лет. Девочка подвергалась насилию в течение шести лет, рассказали в пресс-службе СКР.

По версии следствия, 43-летний житель аула Мало-Абазинск Адыге-Хабльского района с сентября 2015 года по август 2021 года насиловал дочь своей жены. Пока жена была на работе, мужчина запугивал девочку побоями и использовал ее беспомощное состояние для собственных интересов.

Когда о происходящем стало известно, Следственный комитет возбудил уголовное дело по 43 эпизодам изнасилования с применением насилия и использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста. Мужчину задержали, суд санкционировал его арест, и обвиняемый во всем признался.

Параллельно с его показаниями были проведены нужные экспертизы, собраны доказательства. Прокурор утвердил обвинительное заключение, и следователи передали дело в суд. По п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.

Как сообщал «Новый День», житель Иркутской области приговорен к 22 годам в колонии за 39 эпизодов изнасилования родной дочери. Следователи выяснили, что насилие длилось с 2011 года под угрозами убийства матери и младшей сестры потерпевшей.

Мало-Абазинск, Наталья Рязанова

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