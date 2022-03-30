В Иркутске подростки провалились под лед: один утонул, двое попали в больницу

Трое подростков провалились под лед на реке Ангаре в Иркутске. Один несовершеннолетний погиб, еще двух доставили в больницу с переохлаждением.

Инцидент случился вечером 28 марта в районе улицы Сурнова. Подростки гуляли по замерзшей реке, но лед оказался некрепким, и все трое оказались в воде. Проходившие мимо люди помогли двум подросткам выбраться из реки, а третьего спасти не удалось – его унесло течением.

«Проводится проверка по факту обнаружения тела 14-летнего мальчика в реке Ангара. Тело ребенка обнаружили сотрудники ГУ МЧС по Иркутской области в районе речного порта», – рассказали в управлении Следственного комитета по Иркутской области.

Прокуратура начала собственную проверку, чтобы оценить исполнение норм о безопасности пребывания несовершеннолетних на водных объектах.

Напомним, мальчики восьми и девяти лет провалились под лед на реке Кан в Красноярском крае. Младший утонул, старшего спас рыбак.

Иркутск, Наталья Рязанова

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