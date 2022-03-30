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Среда, 30 марта 2022, 10:59 мск

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СКР расследует гибель семьи с ребенком в пожаре под Астраханью

Двое взрослых и шестилетний ребенок погибли в пожаре в селе Енотаевка Астраханской области. Следственный комитет проводит проверку.

Пожар случился в частном доме в ночь на 30 марта. Когда пожарные потушили огонь и осматривали здание, они нашли тела трех человек. Погибших опознали, это хозяйка дома 1955 года рождения, ее 40-летняя дочь и маленькая внучка.

«Проводится процессуальная проверка по факту гибели на пожаре трех человек. Предварительная причина пожара – нарушение правил при эксплуатации газовых приборов», – рассказали в управлении СКР по региону.

Ранее в Тюменской области сгорел частый дом, в огне погибли женщина и двухлетний ребенок.

Енотаевка, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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