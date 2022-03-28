В Тюменской области погибли мать с двухлетним сыном

В минувшее воскресенье, 27 марта, сгорел частный дом в поселке Булашово Тобольского района. В огне погибли женщина и ребенок.

«Обнаружены тела женщины 1987 г.р. и ее двухгодовалого сына без внешних признаков криминальной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», – сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Предварительная версия произошедшего-неисправность электропроводки. В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, назначено проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз.

Тобольский район, Ольга Федорова

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