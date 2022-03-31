Иркутский подросток обвинен в реабилитации нацизма

Следственный комитет возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма на основании публикаций в интернете и соцсетях. Подозреваемым оказался 17-летний житель Иркутска, рассказали в пресс-службе управления СКР по Иркутской области.

Следователи выяснили, что в течение 2021 года подозреваемый несколько раз публиковал посты во «ВКонтакте», где давал положительные оценки армии нацисткой Германии и ее идеологии в годы Великой Отечественной войны. Пользователь героизировал солдат СС, а Победу в войне 1941-1945 годов оценивал негативно.

СКР совместно с областным УФСБ России и ЦПЭ ГУ МВД России по региону установили личность пользователя. Подростка доставили на допрос и отпустили под подписку о невыезде. Ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее бомжа, осквернившего Вечный огонь в челябинском Миассе, обвинили в реабилитации нацизма. Мужчина поджег венок от Вечного огня, чтобы высушить носки.

Иркутск, Наталья Рязанова

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