Омского депутата подозревают в фейках о ВС РФ

Депутат омского городского совета Дмитрий Петренко стал фигурантом уголовного дела о дискредитации российских военных. Суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения.

Вопрос рассматривался в Куйбышевском районном суде Омска.

«Суд сегодня избрал Петренко меру пресечения в виде запрета определенных действий до 28 мая», – цитирует представителя суда «Интерфакс».

Петренко стал фигурантом дела о распространении фейков с использованием служебного положения о Вооруженных Силах РФ (п.«а» ч.2. ст.207). представитель суда не уточнил, какие именно сведения мог распространять подозреваемый.

Ранее депутата городской думы Ноябрьска в ЯНАО заподозрили в распространении фейков под видом достоверных сообщений. Ему грозила ответственность по ч. 9 ст. 13.15 КоАП.

Омск, Наталья Рязанова

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