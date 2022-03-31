Женщина-рецидивистка напала на пенсионерку и отобрала у нее 5 кг сахара

В городе Алексине Тульской области в подъезде дома напали на 73-летнюю женщину и отобрали у нее пакет с сахаром. Об этом сообщает пресс-служба регионального полицейского главка. Злоумышленница уже задержали, а похищенный товар вернули владелице.

Нападавшей оказалась нигде не работающая и ранее неоднократно судимая 44-летняя местная жительница, проживающая на одной улице с пенсионеркой. Женщина призналась в нападении на пенсионерку. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

В полиции уточнили, что грабительница отобрала у пенсионерки сумку с 5 кг сахара, передает РИА «Новости». После задержания нападавшей сладкий продукт вернули бабушке.

Ранее в России был отмечен ажиотажный спрос на сахар, продукт резко подорожал и пропал с полок магазинов. Федеральная антимонопольная служба инициировала проверки в отношении ряда крупнейших производителей и дистрибьюторов сахара.

Тула, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»