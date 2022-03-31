В Подмосковье девочка проглотила 100 магнитов

Пятилетняя девочка проглотила магниты-шарики и попала в больницу. Врачи сумели достать инородные тела из желудка ребенка. Шариков оказалось 100 штук, сообщили в пресс-службе подмосковного минздрава.

Выяснилось, что девочка взяла поиграть состоящий из магнитов неокуб старшего брата. Она разделила его на отдельные шарики и проглотила. Магниты с желудке собрались в одну фигуру, и без операционного вмешательства не обошлось. Операцию проводили специалисты института МОНИКИ имени Владимирского.

«Операция продолжалась около трех часов. Всего из желудка ребенка излечено 100 магнитных шариков», – сказала глава эндоскопического отделения Елена Вакурова.

Ребенка три дня продержали в стационаре, а после в удовлетворительном состоянии выписали домой.

Москва, Наталья Рязанова

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