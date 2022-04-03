В Белгородской области прогремел новый взрыв

В Белгородской области вблизи городского поселения Томаровка, которое граничит с Украиной, прогремел взрыв с последующим падением обломков. Об этом сообщил глава администрации Яковлевского городского округа Белгородской области Олег Медведев. По его словам, пострадавших и жертв нет.

Чиновник не уточнил, что именно стало причиной взрыва и падения обломков. «В Томаровке все спокойно. Был хлопок, на землю упали обломки. Как и положено, улицу оцепили, вызвали оперативные службы. Обломки осмотрели – они не представляют опасности, их увезли», – сообщил Медведев в своем Telegram-канале.

Глава района также отметил, что в настоящий момент снимается оцепление. «Скоро движение будет полностью восстановлено. Ни жертв, ни разрушений нет», – заверил он.

Напомним, ранее на минувшей недели украинские вертолеты атаковали нефтебазу под Белгородом, в результате чего на объекте произошел сильный пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Белгород, Светлана Антонова

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