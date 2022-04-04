На Сахалине матрос упал за борт и погиб

Матрос судна «Шахтерск-6» погиб, упав за борт в ледяную воду на Сахалине. Следователи Восточного межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета России проверяют обстоятельства инцидента и соблюдение техники безопасности на судне.

По данным следствия, 2 апреля при перегрузке снабжения на судно «Дженова» матрос «Шахтерска-6» упал за борт. Его как можно скорее достали из воды и вызвали скорую помощь. Но прибывшие медики не смогли спасти матроса, мужчина скончался при оказании первой медицинской помощи.

«Проводится доследственная проверка по признакам нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека. Правовая оценка будет дана действиям не только пострадавшего, но и должностных лиц, ответственных за обеспечение охраны труда членов экипажа на судне, а также действиям капитана судна», – пояснили в пресс-службе СКР.

Ранее у берегов Японии загорелось рыболовецкое судно. Траулер потонул, один член экипажа погиб, четверо считаются пропавшими без вести.

Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

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