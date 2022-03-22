В Японии затонуло судно с рыбаками

У берегов Японии потерпело крушение рыболовецкое судно. Один человек погиб, четверо считаются пропавшими без вести, сообщает NHK.

По данным телеканала, у берегов японского острова Танэгасима в префектуре Кагосима на траулере произошел пожар. В этот момент на борту были восемь членов экипажа, шестеро из которых граждане Индонезии. Люди до конца боролись с огнем, но в результате судно затонуло.

Сотрудники береговой охраны обнаружили трех моряков и тело погибшего. Судьба еще четырех человек до сих пор неизвестна.

Токио, Зоя Осколкова

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