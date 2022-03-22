В Японии затонуло судно с рыбаками

У берегов Японии потерпело крушение рыболовецкое судно. Один человек погиб, четверо считаются пропавшими без вести, сообщает NHK.
По данным телеканала, у берегов японского острова Танэгасима в префектуре Кагосима на траулере произошел пожар. В этот момент на борту были восемь членов экипажа, шестеро из которых граждане Индонезии. Люди до конца боролись с огнем, но в результате судно затонуло.
Сотрудники береговой охраны обнаружили трех моряков и тело погибшего. Судьба еще четырех человек до сих пор неизвестна.
Токио, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube