В Красноярске мошенники объявили деноминацию и украли 1,7 млн рублей

Красноярская пенсионерка лишилась 1,72 млн рублей из-за ложной деноминации. Мошенники предложили обменять ее наличные на «новые» деньги.

В полицию обратилась 87-летняя женщина, которой позвонили якобы из банка и предупредили о скорой деноминации. Женщина сказала, что лично сходит в банки все узнает, и повесила трубку. А через пару часов к ней пришли две молодые женщины, представившись сотрудницами соцзащиты.

«Гостьи сообщили, что их направил банк для обмена денег. Вместе с потерпевшей они пересчитали имеющиеся наличные средства и собрали их в пакет. Одна из «сотрудниц соцзащиты» попросила стакан воды, а вторая в это время незаметно подменила пакеты», – рассказали в пресс-службе краевого УМВД.

В течение суток подозреваемых поймали. Ими оказались в этот же день установили местонахождение подозреваемых и задержали их. Ими оказались жительницы Московской и Владимирской области 22 и 23 лет. В Красноярске у женщин уже было две неудачных попытки мошенничества. А Вологодской области и ХМАО в отношении них возбуждены уголовные дела.

Как сообщал «Новый День», злоумышленники применяют схемы обмана под предлогом санкций. Телефонные мошенники пугают граждан запретом на получение наличных и отключением от системы переводов SWIFT, вынуждая переводить деньги на резервный счет.

Красноярск, Наталья Рязанова

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