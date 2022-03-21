Мошенники начали использовать санкции как предлог для обмана

Злоумышленники используют новости о санкциях как предлог для обмана россиян, рассказали в МВД России. Телефонные мошенники пугают граждан запретом на получение наличных в банкоматах и отключением от системы переводов SWIFT.

Злоумышленники предлагают будущим жертвам перевести деньги на резервный счет, который якобы выведен из-под санкций.

«Мошенник также может предложить успеть взять кредит по низкой процентной ставке», – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Для завершения операций мошенники просят назвать данные карты, присланные в СМС код или напрямую перевести деньги на резервный счет. В МВД напомнили, что этого не нужно делать ни при каких обстоятельствах.

«По всем фактам зарегистрированных мошеннических действий возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ. Ведется работа по установлению личностей преступников и их пособников», – добавили в ведомстве.

Как сообщал «Новый День», мошенники запустили фейковые сайты для проверки данных банковских карт на утечку. В Роскачестве заявили, что единого официального сервиса по проверке скомпрометированных банковских карт не существует.

Москва, Наталья Рязанова

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