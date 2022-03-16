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Среда, 16 марта 2022, 10:48 мск

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Мошенники придумали новый способ украсть деньги с банковских карт

После того, как в даркнет слили данные более чем 100 тысяч карт клиентов российских банков, мошенники запустили фейковые сайты для проверки данных банковских карт на утечку. Эти ресурсы активно рекламируют в социальных сетях и Telegram-каналах, информирует Роскачество.

Мошеннические сайты предлагают держателям карт ввести данные своих карт якобы для проверки того, не попали ли они в руки злоумышленника. После ввода своих платежных данных владелец карты может передать киберпреступникам свои данные, а может и вовсе лишиться средств с карты.

В Роскачестве в связи с этим заявили, что единого официального сервиса по проверке скомпрометированных банковских карт не существует. «Все подобные сервисы в сети являются мошенническими», – отметил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко. Он рекомендовал не вводить данные карты на сомнительных сайтах или не диктовать во время телефонного разговора с потенциальным мошенником.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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