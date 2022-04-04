В Тамбове двухлетний малыш погиб, выпав из окна

В Тамбове двухлетний мальчик получил смертельную травму, выпав из окна четвертого этажа. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.
Малыш остался в комнате один, его мама ненадолго отлучилась, а вернувшись, обнаружила открытое окна. Москитная сетка выпала, а ребенка нигде не было.
Сына в бессознательном состоянии мать нашла на улице на бетонной дорожке. Ребенка госпитализировали в детскую клиническую больницу, где он скончался от полученных травм в тот же день.
По данному факту организована доследственная проверка. В Следственном комитете уточнили, что семья на учетах в органах системы профилактики не состояла и читалась благополучной.
Тамбов, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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