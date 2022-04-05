Амурчанин насмерть сбил подростка на обочине

Полиция в Амурской области возбудила уголовное дело по факту гибели подростка в ДТП. Молодой водитель совершил наезд на 15-летнего школьника, когда тот шел по обочине.

Вечером 4 апреля подросток шел по обочине дороги в поселке Магдагачи и катил мотоцикл. И внезапно был сбит иномаркой «Тойота Чайзер», за рулем которой был мужчина 1994 года рождения. Школьник умер на месте.

Предварительно, водитель отвлекся за рулем.

Прокуратура организовала проверку по факту ДТП. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее в Челябинском Озерке иномарка во время обгона сбила двух девочек подростков. Школьницы шли по обочине, одна умерла на месте, вторую доставили в реанимацию. Водитель в момент ДТП был пьян.

Магдагачи, Наталья Рязанова

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