В Санкт-Петербурге разнорабочие устроили секс-вечеринку с семиклассницами

Полиция задержала разнорабочего по уголовному делу о совращении несовершеннолетних. 55-летний мужчина и его приятель устроили секс-вечеринку с семиклассницами.

По версии следствия, 30 ноября 2021 года в Сертолово двое разнорабочих пригласили в гости девочек 13 и 14 лет. Мужчины угостили школьниц вином и перешли к интиму.

Одного из подозреваемых задержали в деревне Касимово Всеволожского района. Установление и поиски второго участника вечеринки продолжаются, пишет «Фонтанка».

Как сообщал «Новый День», Следственный комитет передал в суд дело 25-летнего жителя Крыма по 29 эпизодам развратных действий в отношении несовершеннолетних. Пострадавшими признаны школьники из 14 регионов России.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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