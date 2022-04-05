В Санкт-Петербурге разнорабочие устроили секс-вечеринку с семиклассницами

Полиция задержала разнорабочего по уголовному делу о совращении несовершеннолетних. 55-летний мужчина и его приятель устроили секс-вечеринку с семиклассницами.
По версии следствия, 30 ноября 2021 года в Сертолово двое разнорабочих пригласили в гости девочек 13 и 14 лет. Мужчины угостили школьниц вином и перешли к интиму.
Одного из подозреваемых задержали в деревне Касимово Всеволожского района. Установление и поиски второго участника вечеринки продолжаются, пишет «Фонтанка».
Как сообщал «Новый День», Следственный комитет передал в суд дело 25-летнего жителя Крыма по 29 эпизодам развратных действий в отношении несовершеннолетних. Пострадавшими признаны школьники из 14 регионов России.
Санкт-Петербург, Наталья Рязанова
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