Пермские школьницы избили 12-летнюю девочку

Группа школьниц избила сверстницу в городе Березняки Пермского края и поделилась роликом в соцсети. Следственный комитет возбудил уголовное дело о групповом хулиганстве.

Девочки набросились на 12-летнюю школьницу из-за мальчика, которому та симпатизировала. Девочку сильно избили, а процесс записали на видео и поделились роликом в соцсети.

Видео заинтересовало следователей, они возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ о хулиганстве, совершенном группой лиц с применением насилия.

«Допрошены участницы избиения, свидетели и потерпевшая, назначена экспертиза для установления степени причиненного вреда потерпевшей. Следствием будет дана правовая оценка бездействию должностных лиц органов системы профилактики», – рассказали в пресс-службе управления СКР по региону. Центральный аппарат СКР взял ход дела на контроль.

Прокуратура проводит отдельную проверку, чтобы оценить работу органов профилактики безнадзорности с подростками.

Напомним, в челябинском Копейске школьники избили одноклассницу до потери сознания и бросили ее на снегу. Девочка восемь минут лежала одна, потом ее растормошила учительница и отправила домой.

Березняки, Наталья Рязанова

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