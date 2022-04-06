Школы Камчатки и Хабаровска эвакуировали из-за угрозы взрыва

Школы Камчатского края эвакуируют третий день подряд из-за анонимной угрозы минирования. Шесть школ в Хабаровске тоже получили сообщения о возможном теракте, их проверяют.

Минобразования Камчатки получило письмо о минировании школ в крае. Занятия первой смены отменили, учеников и педагогов эвакуировали. Некоторые школы успели проверить до начала второй смены, и сообщение о минировании оказалось ложным. В этих школах занятия начались по расписанию. Ряд учебных заведений еще проверяют, и вторая смена ждет начала уроков.

Администрация Хабаровска также получила сообщение о минировании учебных заведений. Всех людей из зданий спешно эвакуировали, службы экстренного реагирования проверяют школы.

«Указано, что взрывчатые вещества заложены в школах №№ 43, 40, 30, 32, а также в 5-й и 6-й гимназиях. После проведения мероприятий будет решаться вопрос по поводу занятий во вторую смену», – говорится в сообщении на сайте мэрии.

Напомним, на Камчатке учебная неделя началась с проверки все 121 школ края на наличие взрывных устройств. Специалисты проверили все здания, но сигнал оказался ложным.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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