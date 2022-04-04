На Камчатке все школы эвакуированы, занятия отменены

Ученики педагоги всех камчатских школ эвакуированы из-за сообщения о возможном минировании зданий. Специалисты проверяют помещения, пока угроза не подтвердилась.

Сигнал касался 121 школы – столько их в крае. По специально разработанной инструкции всех людей вывели из зданий. Младших школьников передали на руки родителям. Те, за кем не пришли, учителя сопровождают до дома. Занятия второй смены в школах отменены.

«Занятия во второй смене во всех школах края на сегодня отменены, так как сотрудникам правоохранительных органов нужно время на проверку зданий», – пояснили в пресс-службе правительства Камчатского края.

Как сообщал «Новый День», 14 марта в крае провели эвакуацию учащихся из всех школы, колледжей и техникумов. Поводом стало сообщение о якобы готовящемся акте терроризма. Угроза не подтвердилась.

ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетов задержали восемь участников интернет-сообщества возрастом от 13 лет до 21 года. Они с декабря 2021 года рассылали анонимные письма о якобы заминированных социальных объектах в России и Белоруссии.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»