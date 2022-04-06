Суд арестовал экс-кандидата в губернаторы Приморья по делу о мошенничестве

Суд в Приморском крае арестовал бывшего кандидата в губернаторы края Андрея Ищенко по подозрению в мошенничестве с долевым строительством. Сумма похищенного оценивается в 105 млн рублей, рассказали в управлении Следственного комитета по Приморью.

Учредителя ООО СК СЗ «Аврора-Строй» Ищенко задержали 4 апреля после возбуждения уголовного дела. Бизнесмену предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

По версии следствия, мошенничество совершено с декабря 2016 года по июнь 2021-го. Порядка 187 дольщиков оказались обмануты при строительстве многоквартирного дома по улице Сафонова во Владивостоке.

Напомним, бывший челябинский депутат и учредитель «Речелстроя» Андрей Пязоке приговорен к двум годам в колонии-поселении. Обвинение доказало, что 1,5 тыс. дольщиков остались без квартир в результате мошенничества на 2,5 млрд рублей.

Владивосток, Наталья Рязанова

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