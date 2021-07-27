Экс-депутату, оставившему без жилья 1,5 тысячи человек, вынесли приговор

В Челябинске вынесли приговор экс-депутату городской Думы, оставившему без квартир 1,5 тысячи человек. Суд обошелся с ним гуманно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет об учредителе компании «Речелстрой» Андрее Пязоке.

По версии следствия, с 2014года по 2017 год ООО «Речелстрой» заключило договоры долевого участия строительства 19 жилых домов жилого комплекса «Чурилово Lake City» с привлечением денежных средств граждан на общую сумму не менее 2,5 млрд рублей.

Однако деньги потратили не только на строительство: свыше 617 млн рублей перечислили на расчетные счета лиц и организаций, перед которыми у общества имелись неисполненные обязательства. В итоге, дома так и не достроили. 1,5 тысячи дольщиков остались без жилья и без денег.

Правда, прокуратура пришла к выводу, что собственник и топ-менеджер «Речелстроя» не ставили своей целью хищение средств дольщиков, а лишь неграмотно ими распорядились. Поэтому в итоге решено было отказаться от фигурировавшего на начальном этапе следствия обвинения в мошенничестве, переквалифицировав на причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, а также привлечении денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Прокуратура запросила для них по 3 года 8 месяцев условно.

Сегодня Центральный районный суд Челябинска признал Пязока виновным и назначил ему два года лишения свободы в колонии-поселении. Второй фигурант уголовного дела – генеральный директор компании директор «Речелстрой» Сергей Вегельман получил полтора года в колонии-поселении.

Обманутые осужденными дольщики приговором остались недовольны. У большинства из них по-прежнему нет жилья. В ноябре 2017 года им звонил президент России Владимир Путин и обещал, что все проблемы по затянувшемуся строительству микрорайона «Чурилово Lake City» будут решены. Но за два последующих года процесс с мертвой точки не сдвинулся.

Тогда в январе 2020 года один из дольщиков отправил президенту денежный перевод в размере 28 рублей – чтобы напомнить об обещании. Сразу после этого на стройку завезли плиты.

На сегодняшний день 2 дома остаются недостроенными.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 27.07.21

В челябинском СИЗО нашли мертвым одного из членов так называемой банды бэтменов. / Новый план властей: нужно вакцинировать 80% населения для остановки эпидемии Covid-19. / В Челябинске столкнулись два такси, есть пострадавшие. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»