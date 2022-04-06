В Мордовии водитель сбил трех подростков на обочине

Трое мордовских подростков оказались в больнице после наезда легкового автомобиля. Дети угодили под машину, пока шли по обочине дороги, сообщили в пресс-службе УГИБДД республики.

ДТП случилось около 19:15 часов 5 апреля на 5-м км дороги Гумны-Плужное-Тенишево-Шаверки. 15-летний мальчик и девочки 11 и 13 лет шли по обочине, когда в них врезался ВАЗ-21053. Подростков доставили в больницу с различными травмами, состояние 43-летнего водителя не уточняется.

Напомним, в Приамурье водитель на иномарке сбил 15-летнего парня, который катил мотоцикл по обочине. Подросток умер на месте. Возбуждено уголовное дело.

Саранск, Наталья Рязанова

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