Саратовец задержан за изнасилование школьницы

Полиция Саратова задержала 31-летнего подозреваемого в изнасиловании 16-летней девушки. Пострадавшая рассказала, что мужчина напал на нее в подъезде и угрожал расправой, чтобы добиться желаемого.

Следователи узнали, что в ночью 4 апреля школьница находилась в гостях со своим парнем и двумя его знакомыми. С одним из мужчин она позже пошла в магазин. По пути он затолкал ее в подъезд ближайшего дома и, угрожая побоями и убийством, изнасиловал.

Девушка сумела позвонить своему парню, тот прибежал на место происшествия и вызвал полицию.

«Местному жителю предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ. Вину в совершении преступления обвиняемый не признал. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», – рассказали в управлении Следственного комитета по Саратовской области.

Как сообщал «Новый День», в Омске задержали мужчину, восемь раз судимого за кражу, который изнасиловал 15-ленюю дочь сожительницы, пока женщина был на работе.

Саратов, Наталья Рязанова

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