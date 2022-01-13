Рецидивист изнасиловал девочку и спрятался от полиции на дереве (ФОТО)

В Омске задержали рецидивиста по подозрению в изнасиловании 15-летней школьницы. Подозреваемый залез на дерево при попытке скрыться. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, 38-летний мужчина, ранее восемь раз судимый за кражу, в ночь на четверг, 13 января, изнасиловал 15-летнюю дочь сожительницы, пока та была на работе. Утром девочка рассказала о произошедшем матери. После совершения преступления насильник сбежал. Прибывшие по вызову полицейские «обнаружили подозреваемого в неадекватном состоянии сидевшим на дереве на соседней улице 19 Партсъезда», сообщили в СКР.

Педофил спрятался от полиции на дереве, фото: СУ СК РФ по Омской облсти

Жертва педофила сейчас находится в больнице. Возбуждено уголовное дело.

Потерпевшая прооперирована, уточняет телеграм-канал Shot. По пути в больницу девочка рассказала о случившемся. По ее словам, утром сожитель матери был в неадекватном состоянии, вероятно, под наркотиками. Школьница пыталась выгнать мужчину из дома, но тот применил к ней силу и надругался.

Мать пострадавшей живет c безработным рецидивистом уже шесть лет, она знала о его судимостях и пристрастии к наркотикам, пишет Shot.

Омск, Наталья Петрова

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