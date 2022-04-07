В Канске ищут тела провалившихся под лед подростков

Две девочки-подростка провалились под лед на реке Кан в Канске Красноярского края. Следственный комитет проводит проверку инцидента, рассказали в ведомстве.

Девочки 14 и 15 лет решили перейти по льду с правого берега реки Кан на левый. По пути они записывали видео и публиковали его в соцсети. Подростки успели дойти пости до середины реки, но провалились с полынью.

Прохожий увидел, как они ушли под лед, и вызвал экстренные службы. Сотрудники МЧС продолжают искать тела погибших школьниц. Следователи проверяют обстоятельства смерти школьниц.

Ранее в Иркутске трое подростков провалились под лед на реке Ангаре. Один несовершеннолетний погиб, еще двух доставили в больницу с переохлаждением.

Канск, Наталья Рязанова

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