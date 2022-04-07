В Нижнем Новгороде женщина пошла на свидание, а угодила в сексуальное рабство

Жительница Нижнего Новгорода на неделю попала в сексуальное рабство к кавалеру, с которым согласилась пойти на свидание. Нижегородец пойдет под суд по трем статьям, включая похищение и изнасилование.

По версии следствия, 23-летняя женщина договорилась о свидании с 39-летним нижегородцем через сайт знакомств. 24 августа 2021 года мужчина заехал за ней на своей машине, но в кафе не повез, а пригрозил ножом и надел наручники. Он привез похищенную в гараж, где оборудовал подвал, и держал там, периодически приезжая, чтобы изнасиловать.

Мать сообщила в полицию о пропаже девушки, и полиция отыскала ее 2 сентября. Поиски усложнило то, что подозреваемый подделал номерной знак на автомобиле. Подозреваемого арестовали на время следствия.

«Следователем завершено расследование. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», – рассказали в управлении Следственного комитета по Нижегородской области.

Как сообщал «Новый День», ранее судимый житель Ревды Свердловской области похитил свою сожительницу и вывез из города. Мужчина впал в ярость, узнав о возможной беременности сожительницы, и пригрозил ее убить.

Нижний Новгород, Наталья Рязанова

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