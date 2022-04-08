Под Калугой мужчина погиб при взрыве в сарае

Житель Калужской области погиб при взрыве в хозпостройке. Об этом сообщает региональный центр скорой медицинский помощи и медицины катастроф.
Инцидент произошел в поселке Думиничи. 36-летний мужчина находился в сарае, когда прогремел взрыв. В результате пострадавший лишился руки и ноги, а также получил сильные ожоги.
Бригада скорой помощи прибыла на место в течении четырех минут, но от полученных травм мужчина скончался по дороге в больницу.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Калуга, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube