Под Калугой мужчина погиб при взрыве в сарае

Житель Калужской области погиб при взрыве в хозпостройке. Об этом сообщает региональный центр скорой медицинский помощи и медицины катастроф.

Инцидент произошел в поселке Думиничи. 36-летний мужчина находился в сарае, когда прогремел взрыв. В результате пострадавший лишился руки и ноги, а также получил сильные ожоги.

Бригада скорой помощи прибыла на место в течении четырех минут, но от полученных травм мужчина скончался по дороге в больницу.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Калуга, Зоя Осколкова

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