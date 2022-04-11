Один заключенный убит, трое попали в больницу после драки в колонии под Саратовом

Заключенный погиб в драке во дворе одной из колоний Саратовской области. Следователи выясняют обстоятельства инцидента в рамках уголовного дела об убийстве ( ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, конфликт случился на бытовой почве. Один из осужденных получил несколько колотых ранений в грудь и шею и умер на месте. Еще трое участников драки были ранены и находятся под наблюдением медиков, рассказали в пресс-службе управлении Следственного комитета РФ по региону.

Следователи выясняют, кто еще участвовал в драке и кто нанес смертельные раны погибшему. УФСИН проводит служебную проверку.

Ранее в колонии в Калужской области один человек погиб во время конфликта между осужденными. Пострадавшему оказали доврачебную медицинскую помощь, но прибывшая бригада скорой констатировала его смерть.

Саратов, Наталья Рязанова

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