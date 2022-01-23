В Калужской области во время драки в колонии погиб заключенный

В колонии в Калужской области произошел конфликт между осужденными. В результате один из них получил смертельную травму. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.

Инцидент произошел в исправительной колонии №3 в поселке Товарков. По предварительным данным, причиной конфликта осужденных стала их личная неприязнь. Пострадавшему оказали доврачебную медицинскую помощь, но прибывшая на место бригада скорой констатировала его смерть.

«В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств произошедшего, материалы направлены в ОМВД России по Дзержинскому району Калужской области», – добавили в пресс-службе.

Кроме того, проверку информации о нарушениях прав заключенных проводит региональная прокуратура.

Калуга, Зоя Осколкова

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