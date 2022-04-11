На Сахалине изъяли незаконный улов крабов на 5 млн рублей

Правоохранители в Сахалинской области задержали группу добытчиков крабов, чей улов оценили в пять миллионов рублей. Злоумышленников задержали на побережье Татарского пролива при попытке переправить улов на сушу.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по региону обнаружили группу из девяти человек в районе села Пионеры Холмского района. Подозреваемые занимались незаконным промыслом при помощи трех маломерных судов, трех автомобилей для перевозки улова. По версии следствия, выловленных крабов планировалось продавать на внутреннем рынке.

У подозреваемых изъяли 342 краба разных видов. Ущерб от незаконной добычи ресурсов оценили в пять миллионов рублей, передает портал sakhalin.info.

В конце 2021 года в суд Владивостока передано дело о контрабанде краба на 2,6 млрд рублей. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении одного из обвиняемых. Группа незаконно вывозила из России живого краба с 2014 года в Японию, Южную Корею и Китай.

Пионеры, Наталья Рязанова

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