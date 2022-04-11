В Бурятии дети массово отравились в детском саду

Шесть детей из 16 воспитанников ясельной группы детского сада «Черемушки» в бурятском селе Нижний Саянтуй отравились во время пребывания в учреждении. Роспотребнадзор начал проверку.

Днем 8 апреля после сон-часа у трех малышей началась рвота, и детей срочно передали родителям. Уже вечером еще трое малышей проявили симптомы отравления. Руководство детсада рекомендовали родителям обратиться к медикам и самим выяснить причину недомогания детей.

Медработники после визита сразу нескольких воспитанников одного детсада сообщили о происшествии в Роспотребнадзор. Ведомство выехало на место происшествия. В группе провели санобработку, а утром детишек проверили на симптомы недомогания, сообщает ГТРК «Бурятия».

Ранее в Иркутской области 14 воспитанников детского сада пожаловались на ухудшение самочувствия. У двух детей обнаружена норовирусная инфекция, Следственный комитет объявил о доследственной проверке.

Улан-Удэ, Наталья Рязанова

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